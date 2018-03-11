В Сети опубликовали краш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+
Эксперты продемонстрировали на YouTube-канале EverythingApplePro сравнительный краш-тест смартфонов iPhone X и Samsung Galaxy S9+. В испытаниях на падение с высоты оба главные мобильные устройства 2018 года показали почти одинаковые результаты.
Для начала ведущий «уронил» флагманы с уровня кармана брюк: сразу телефоны падали на пол боковой гранью, а после – плашмя. С испытанием смартфоны справились, оставшись без повреждений. Второй тест - падение с высоты роста человека iPhone X стойко выдержал, а у его оппонента появились трещины на задней стенке. Однако легендарная «десятка» «яблочного» производителя повторила судьбу Samsung S9+, когда ее уронили, подняв на двухметровое расстояние.
При падении «лицом» вниз дисплеи двух флагманов получили повреждения: у iPhone X экран разбился, а у конкурента отказался реагировать на нажатия. Эксперт «добил» смартфоны, бросив с высоты трех метров. Как показало тестирование на прочность, оба смартфона оказались практически одинаково стойкими.
Ранее сообщалось, что Samsung будет предлагать со смартфонами Galaxy Note 8 и Galaxy S8 наушники Gear Icon X бесплатно
Для начала ведущий «уронил» флагманы с уровня кармана брюк: сразу телефоны падали на пол боковой гранью, а после – плашмя. С испытанием смартфоны справились, оставшись без повреждений. Второй тест - падение с высоты роста человека iPhone X стойко выдержал, а у его оппонента появились трещины на задней стенке. Однако легендарная «десятка» «яблочного» производителя повторила судьбу Samsung S9+, когда ее уронили, подняв на двухметровое расстояние.
При падении «лицом» вниз дисплеи двух флагманов получили повреждения: у iPhone X экран разбился, а у конкурента отказался реагировать на нажатия. Эксперт «добил» смартфоны, бросив с высоты трех метров. Как показало тестирование на прочность, оба смартфона оказались практически одинаково стойкими.
Ранее сообщалось, что Samsung будет предлагать со смартфонами Galaxy Note 8 и Galaxy S8 наушники Gear Icon X бесплатно
Автор: Ева Вит