Перуанка скончалась после секс-игр с минометным снарядом
Британские СМИ сообщают, что перуанка скончалась после секс-игр с минометным снарядом. Женщина сама попросила супруга использовать домашние предметы, чтобы разнообразить сексуальную жизнь.
После инцидента мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он рассказал, что они с женой выпивали и решили «развлечься», а позже легли спать. Через время мужчина проснулся и понял, что произошло, когда увидел жену возле себя в бессознательном состоянии. Окровавленная мина лежала в сумке с другими игрушками для сексуальных утех. Рядом находились болеутоляющие средства.
Отец погибшей считает, что супруг специально убил ее дочь и намерен довести дело до конца.
После инцидента мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он рассказал, что они с женой выпивали и решили «развлечься», а позже легли спать. Через время мужчина проснулся и понял, что произошло, когда увидел жену возле себя в бессознательном состоянии. Окровавленная мина лежала в сумке с другими игрушками для сексуальных утех. Рядом находились болеутоляющие средства.
Отец погибшей считает, что супруг специально убил ее дочь и намерен довести дело до конца.
Автор: Сергей Сидорин