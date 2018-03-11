В столице Хорватии установили памятник Чаку Норрису
В Хорватии, в городе Загребе, установили памятник 78-летнему голливудскому актеру и легендарному мастеру боевых искусств Чаку Норрису. Звезда популярных фильмов на открытие не приехал.
Авторы монумента не объяснили, почему решили увековечить имя Норриса. Жители Хорватии неоднозначно отреагировали на культурное событие, поскольку не могут осознать, что связывает город с актером.
Стоит отметить, что схожие монументы часто встречаются в балканских городах: в Македонии, например, увековечили Тарзана, в Сербии – героя ленты «Рокки», в Боснии и Герцеговине – Брюса Ли.
Ранее в Египте установили памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Авторы монумента не объяснили, почему решили увековечить имя Норриса. Жители Хорватии неоднозначно отреагировали на культурное событие, поскольку не могут осознать, что связывает город с актером.
Стоит отметить, что схожие монументы часто встречаются в балканских городах: в Македонии, например, увековечили Тарзана, в Сербии – героя ленты «Рокки», в Боснии и Герцеговине – Брюса Ли.
Ранее в Египте установили памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Автор: Джанабилова Татьяна П