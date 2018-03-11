Сексологи не рекомендуют смотреть порно
Сексологи призвали прекратить просмотр порно во избежание осложнений в отношениях. В частности, частота близости с партнером может оказаться меньше из-за просмотра фильмов для взрослых.
Некоторые женщины считают просмотр порно актом измены, а также методом проверки способности избранника хранить верность во время короткой или долгой разлуки. При этом сами представительницы прекрасного пола смотрят работы крайне откровенного содержания в случае неудовлетворения при занятии сексом с партнером. В этом случае самостимуляция помогает достичь оргазма быстрее.
Сексологи отмечают, что порно порождает одиночество. Для любителей соответствующего контента исследователи посоветовали смотреть его вместе с партнером. Наиболее лучшим выходом является разговор с партнером относительно помех или нехватки в сексе.
Некоторые женщины считают просмотр порно актом измены, а также методом проверки способности избранника хранить верность во время короткой или долгой разлуки. При этом сами представительницы прекрасного пола смотрят работы крайне откровенного содержания в случае неудовлетворения при занятии сексом с партнером. В этом случае самостимуляция помогает достичь оргазма быстрее.
Сексологи отмечают, что порно порождает одиночество. Для любителей соответствующего контента исследователи посоветовали смотреть его вместе с партнером. Наиболее лучшим выходом является разговор с партнером относительно помех или нехватки в сексе.
Автор: Валерий Антонов