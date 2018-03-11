"Африканская Кардашьян" прославилась в Сети 1,5-метровыми бедрами
"Африканская Кардашьян" стала широко известна в Сети. Обхват бедер Эудокси Яо, проживающей в Абиджане на территории Кот-д'Ивуар, составляет 1,5 метра.
Сама девушка отмечает, что никогда в жизни не посещала пластических хирургов, а необычная фигура развилась из-за её природных данных.
«Никогда не имела пластической хирургии. Ни разу в жизни. Я просто всегда была именно такой», — отметила Эудокси Яо.
Девушка созналась, что при каждом выходе на улицу ей приходится сталкиваться с большим вниманием людей. Прохожие останавливаются в попытке лучше рассмотреть её. Африканка уверена, что многие мечтают сделать с ней селфи. Собственную внешность Эудокси Яо считает "ультрасексуальной".
Сама девушка отмечает, что никогда в жизни не посещала пластических хирургов, а необычная фигура развилась из-за её природных данных.
«Никогда не имела пластической хирургии. Ни разу в жизни. Я просто всегда была именно такой», — отметила Эудокси Яо.
Девушка созналась, что при каждом выходе на улицу ей приходится сталкиваться с большим вниманием людей. Прохожие останавливаются в попытке лучше рассмотреть её. Африканка уверена, что многие мечтают сделать с ней селфи. Собственную внешность Эудокси Яо считает "ультрасексуальной".
Автор: Валерий Антонов