В США закрыли клуб после паники лошади на танцполе
В США в Майами-Бич закрыли ночной клуб после паники лошади на танцполе. Животное вывела полуобнаженная танцовщица.
Когда лошадь оказалась посреди шумной толпы, то повела себя агрессивно. Видео инцидента попало в Сеть и вызвало негодование у пользователей. Они отмечали, что это было жестокое поведение с животным, которое могло травмировать людей. После того, как об инциденте узнал сити-менеджер Майами-Бич Джим Моралес, он заявил о закрытии заведения.
В полиции отметили, что на владельца ночного клуба завели дело. Животное не пострадало и на данный момент находится в безопасном месте. Пострадали ли посетители в инциденте не сообщается.
Видео доступно по ссылке.
Когда лошадь оказалась посреди шумной толпы, то повела себя агрессивно. Видео инцидента попало в Сеть и вызвало негодование у пользователей. Они отмечали, что это было жестокое поведение с животным, которое могло травмировать людей. После того, как об инциденте узнал сити-менеджер Майами-Бич Джим Моралес, он заявил о закрытии заведения.
В полиции отметили, что на владельца ночного клуба завели дело. Животное не пострадало и на данный момент находится в безопасном месте. Пострадали ли посетители в инциденте не сообщается.
Видео доступно по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин