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Блогер показал 14 миллиардов лет существования Вселенной в 10-минутном видео
Блогер Джон Босуэлл, знакомый интернет-пользователям под псевдонимом melodysheep, показал 14 миллиардов лет, прошедших за время существования Вселенной, на видео. Соответствующий ролик, длящийся 10 минут, появился на просторах популярного видеохостинга YouTube.

Блогер показал 14 миллиардов лет существования Вселенной в 10-минутном видео


Видео охватывает самые исторически значимые события, произошедшие за время существования Вселенной. Показ начинается с Большого взрыва и заканчивается формированием первых галактик и звезд. Каждая секунда фильма охватывает 22 млн лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается астрономами в 13,8 млрд лет.



Удивительная история завершается на Земле, показывая момент зарождения жизни и эволюции живых существ.

Ранее ученые рассказали о трех вариантах гибели Вселенной.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:13
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