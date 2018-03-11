Спасатели продолжают поиски рабочих под завалами в шахте "Беларуськалия"
Спасатели, расчищая завалы в шахте "Беларуськалия", не обнаружили двух пропавших рабочих 1985 и 1973 годов рождения. Поиски людей продолжаются.
10 марта в шахте произошло обрушение породы, которая погребла самоходный вагон и проходческий комбайн. В это время под землей работали два человека. Спасателям удалось добраться до предположительного местонахождения людей, но в кабине вагона их не оказалось. Оборудование отключено от гидравлического привода. Зачистка территории ведется вручную и без остановки. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения ТБО и проводит расследование.
Ранее сообщалось об обрушении в шахте «Мир».
10 марта в шахте произошло обрушение породы, которая погребла самоходный вагон и проходческий комбайн. В это время под землей работали два человека. Спасателям удалось добраться до предположительного местонахождения людей, но в кабине вагона их не оказалось. Оборудование отключено от гидравлического привода. Зачистка территории ведется вручную и без остановки. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения ТБО и проводит расследование.
Ранее сообщалось об обрушении в шахте «Мир».
Автор: Джанабилова Татьяна П