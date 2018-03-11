Eadon Green презентовала на автосалоне в Женеве «скрытый» под Zeclat Corvette C7
Британское автоателье Eadon Green презентовало на мотор-шоу в Женеве свою новую разработку – автомобиль Zeclat. Под внешностью, оформленной в стиле ретро, мастера скрыли Corvette C7.
Zeclat в новом дизайне напоминает популярные модели 1930-х, созданные французскими автопроизводителями. В движение машину приводит 6,2-литровый двигатель V8 на 466 л. с. при крутящем моменте в 630 Нм. Силовой агрегат разгоняет автомобиль до первых 96 км/ч всего за 3,6 секунды.
Zeclat от Eadon Green обзавелся элитной развесовкой по осям практически 50:50, адаптивными амортизаторами и пятью режимами функционирования электроники управления: спортивный, комфортный, ECO, под трек и всепригодный. По желанию можно заказать вместо 7-ступенчатой МКПП 8-ступенчатую АКПП.
Салон тюнингованного Corvette C7 оставили без изменений - с алюминиевой отделкой и элементами из углеродного волокна. Интерьер модели дополнили мультимедийной системой с проекционным экраном, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay. Разработчики пока не рассекречивают тираж и ценник представленной в Женеве машины.
Zeclat в новом дизайне напоминает популярные модели 1930-х, созданные французскими автопроизводителями. В движение машину приводит 6,2-литровый двигатель V8 на 466 л. с. при крутящем моменте в 630 Нм. Силовой агрегат разгоняет автомобиль до первых 96 км/ч всего за 3,6 секунды.
Zeclat от Eadon Green обзавелся элитной развесовкой по осям практически 50:50, адаптивными амортизаторами и пятью режимами функционирования электроники управления: спортивный, комфортный, ECO, под трек и всепригодный. По желанию можно заказать вместо 7-ступенчатой МКПП 8-ступенчатую АКПП.
Салон тюнингованного Corvette C7 оставили без изменений - с алюминиевой отделкой и элементами из углеродного волокна. Интерьер модели дополнили мультимедийной системой с проекционным экраном, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay. Разработчики пока не рассекречивают тираж и ценник представленной в Женеве машины.
Автор: Ева Вит