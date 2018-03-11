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Светлана Лобода покидает сцену из-за беременности
Светлана Лобода рассказала своим преданным фанатам, что покидает сцену из-за беременности. За время небольшого отпуска певица пообещала записать новый альбом. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.

Светлана Лобода покидает сцену из-за беременности


Лобода показала новый снимок, сделанный во время одного из последних концертов. Прозрачное и обтягивающее платье хорошо подчеркивает округлившийся животик звезды.

«Я ухожу для подготовки к самому важному событию в моей жизни. Я благодарна судьбе за этот подарок. После рождения малыша мы с вами снова будем вместе», - написала артистка.

За шесть часов прощальный прост набрал более 100 тыс. лайков. Все пользователи, как один, желали Лободе легких родов и здорового малыша.

Ранее сообщалось, что Лобода ждет ребенка от Тиля Линдеманна, солиста группы Rammstein.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:10
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