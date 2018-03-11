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exclusive / Общество

Пачку презервативов научили петь «Боже, храни королеву»
Британская компания Crown Jewels научила пачку презервативов петь гимн Великобритании «Боже, храни королеву». Они выпустили сувенирные изделия к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Презервативы выйдут под слоганом «Ваш принц придет».

Пачку презервативов научили петь «Боже, храни королеву»


Кроме гимна Соединенного Королевства, изделия также будут издавать звуки американского гимна. Мелодии будут звучать при открытии пачки. Стоимость одной упаковки из четырех презервативов составит 10 евро.

На коробке изображена Маркл и принц Гарри. Отметим, что данная компания уже выпускала брендированные презервативы к бракосочетанию Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри запланирована на 16 мая.

Ранее сообщалось, что актриса готова ради возлюбленного сменить религию.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:23
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