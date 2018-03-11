В Ленобласти из ледового плена спасли самку тюленя
В Ленобласти из ледового плена очевидцам удалось спасти зубастую самку тюленя. Животное могло погибнуть, оказавшись отрезанным от воды.
Спасательные действия проводились вблизи Кургальского полуострова в районе Лужской губы. Тюленя заметили катавшиеся на квадрациклах люди. Историей поделились пользователи во «ВКонтакте».
Так, там сообщается, что после движения льдов самка тюленя выбралась на лед. В какой-то момент трещина сомкнулась, отрезав ее от воды. Очевидцы решили выпилить лунку, чтобы она могла погрузиться в воду.
В соцсетях местные жители ведут активную переписку, наблюдая за дальнейшей судьбой животного. Многие выразили опасения, что оно может заблудиться и погибнуть от нехватки кислорода.
Спасательные действия проводились вблизи Кургальского полуострова в районе Лужской губы. Тюленя заметили катавшиеся на квадрациклах люди. Историей поделились пользователи во «ВКонтакте».
Так, там сообщается, что после движения льдов самка тюленя выбралась на лед. В какой-то момент трещина сомкнулась, отрезав ее от воды. Очевидцы решили выпилить лунку, чтобы она могла погрузиться в воду.
В соцсетях местные жители ведут активную переписку, наблюдая за дальнейшей судьбой животного. Многие выразили опасения, что оно может заблудиться и погибнуть от нехватки кислорода.
Автор: Сёмина Виктория