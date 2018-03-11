Дмитрий Маликов скрывал от дочери скорое рождение брата
Дмитрий Маликов скрывал от дочери скорое рождение брата, поскольку боялся ее реакции. Невероятные факты о беременности мамы Стефания рассказала в программе «Привет, Андрей!».
«Мама сильно боялась моей реакции, поэтому папа взял на себя смелость и рассказал о пополнении в нашей семье. Я была счастлива и плакала, впервые увидев брата, который казался мне Божьим чудом. Он потрясающий!» - рассказала Стеша Маликова.
Перед встречей с братом дочь Маликова сильно переживала и к его приезду домой украсила все голубыми шарами. Сейчас она помогает маме заботиться о новорожденном.
Родители больше месяца не могут выбрать для наследника имя, перебирая разные варианты. Филипп Киркоров предлагает назвать ребенка в его честь, намекая, что готов стать крестным отцом.
«Мама сильно боялась моей реакции, поэтому папа взял на себя смелость и рассказал о пополнении в нашей семье. Я была счастлива и плакала, впервые увидев брата, который казался мне Божьим чудом. Он потрясающий!» - рассказала Стеша Маликова.
Перед встречей с братом дочь Маликова сильно переживала и к его приезду домой украсила все голубыми шарами. Сейчас она помогает маме заботиться о новорожденном.
Родители больше месяца не могут выбрать для наследника имя, перебирая разные варианты. Филипп Киркоров предлагает назвать ребенка в его честь, намекая, что готов стать крестным отцом.
Автор: Джанабилова Татьяна П