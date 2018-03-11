В Канаде на людей нападает дикая индейка
В Канаде на людей совершает нападения дикая индейка. Инциденты зарегистрированы в городе Брамптон. Как сообщили местные жители, индейка внезапно начала приставать к людям на улице.
На видео заметно, что прохожий попытался игнорировать дикую птицу, а когда это не помогло предпочел использовать палку для запугивания. Птица и дальше продолжила вести себя достаточно агрессивно. Ранее индейку видели в этом районе на протяжении 2-х недель. За указанный период она не проявляла агрессию в отношении людей.
Сейчас в Онтарио число индеек, согласно информации орнитологов, достигло отметки в 70 тысяч единиц. В начале 20 века они в этом штате они полностью исчезли. Спустя какое-то время местные власти утвердили решение ввода ряда мер для восстановлению популяции птиц. Ситуация стала исправляться только в 1984-м году. Особенно заметный прирост их числа наблюдается в южных районах Онтарио. Впоследствии индейки постепенно начали перемещаться севернее в направлении достаточно развитых городов.
На видео заметно, что прохожий попытался игнорировать дикую птицу, а когда это не помогло предпочел использовать палку для запугивания. Птица и дальше продолжила вести себя достаточно агрессивно. Ранее индейку видели в этом районе на протяжении 2-х недель. За указанный период она не проявляла агрессию в отношении людей.
Сейчас в Онтарио число индеек, согласно информации орнитологов, достигло отметки в 70 тысяч единиц. В начале 20 века они в этом штате они полностью исчезли. Спустя какое-то время местные власти утвердили решение ввода ряда мер для восстановлению популяции птиц. Ситуация стала исправляться только в 1984-м году. Особенно заметный прирост их числа наблюдается в южных районах Онтарио. Впоследствии индейки постепенно начали перемещаться севернее в направлении достаточно развитых городов.
Автор: Валерий Антонов