Алексанр Ширвиндт раскрыл тайну смерти Людмилы Гурченко
Во время выступления на телевидении актер Александр Ширвиндт раскрыл тайну смерти Людмилы Гурченко. Он отметил, что это произошло из-за того, что та поверила в старость.
Ширвиндт рассказал, что причиной смерти не могли стать какие-то старые раны. По словам актера, Гурченко не могла, не хотела, не знала как стареть. У нее всегда была осиная талия. И в один момент ей показалось, что она начала стареть. Именно от этого она и умерла.
Ранее сообщалось, что фотохудожник Аслан Ахмадов показал видео с Гурченко перед смертью.
Ширвиндт рассказал, что причиной смерти не могли стать какие-то старые раны. По словам актера, Гурченко не могла, не хотела, не знала как стареть. У нее всегда была осиная талия. И в один момент ей показалось, что она начала стареть. Именно от этого она и умерла.
Ранее сообщалось, что фотохудожник Аслан Ахмадов показал видео с Гурченко перед смертью.
Автор: Сергей Сидорин