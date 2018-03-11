Эксперты: Уверенность в себе и равнодушие к мужу могут свидетельствовать об измене жены
Измену супруги практически все женатые мужчины считают самым страшным кошмаром в их семейной жизни. Психологи назвали несколько перемен, происходящих с женщиной, к которым их мужьям следует присмотреться. Уверенность в себе, непривычное спокойствие и красота жены могут свидетельствовать о возможном появлении у нее любовника.
С годами красота женщин увядает, и в заботах о супруге и детях немногие из них успевают достаточно времени уделять своей внешности. Однако мужьям следует быть бдительными, если вдруг их вторые половинки станут преображаться на глазах. Подозрение в измене может вызвать равнодушие женщины к мужу и ее странное спокойствие. Эксперты предупреждают в необходимости задуматься мужчинам, если их жены потеряли к ним интерес: не отчитывают за задержку на работе или посиделки с друзьями.
О наличии конкурента, занимающего мысли женщины, может свидетельствовать неожиданно появившаяся у нее уверенность в себе. На слова мужа о ее неидеальной фигуре или плохом внешнем виде супруга обычно реагирует агрессивно, поэтому, если она равнодушна к подобной критике, мужчине стоит бить тревогу и постараться изменить свое отношение к любимой.
Ранее ученые выяснили в течение какого периода времени живет любовь.
С годами красота женщин увядает, и в заботах о супруге и детях немногие из них успевают достаточно времени уделять своей внешности. Однако мужьям следует быть бдительными, если вдруг их вторые половинки станут преображаться на глазах. Подозрение в измене может вызвать равнодушие женщины к мужу и ее странное спокойствие. Эксперты предупреждают в необходимости задуматься мужчинам, если их жены потеряли к ним интерес: не отчитывают за задержку на работе или посиделки с друзьями.
О наличии конкурента, занимающего мысли женщины, может свидетельствовать неожиданно появившаяся у нее уверенность в себе. На слова мужа о ее неидеальной фигуре или плохом внешнем виде супруга обычно реагирует агрессивно, поэтому, если она равнодушна к подобной критике, мужчине стоит бить тревогу и постараться изменить свое отношение к любимой.
Ранее ученые выяснили в течение какого периода времени живет любовь.
Автор: Ева Вит