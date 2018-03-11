Ученые: Женщины стали отказываться от каблуков ради комфорта
Ученые рассказали, что женщины поменяли свои социальные нравы и стали отказываться от каблуков ради комфорта. Продажи обуви на шпильках упали за год на 12%.
«Мы не говорим, что американки полностью отказались каблуков, но они стали понимать, что больше нет нужды истязать свои ноги и мучиться от боли», - рассказала Кейти Смит, директор отдела розничного анализа Edited.
Работодатели становятся менее требовательны к дресс-коду, поэтому женщину могут позволить себе расслабиться и бегать по офисным делам в обуви на плоской подошве. Многие производители элегантных туфель и босоножек осознали серьезность проблемы и снизили цену на свою продукцию на 47%.
Исследователи из компании Mintel провели опрос женщин. Оказалось, что около 50% респонденток готовы платить больше за удобную в носке обувь, даже если она не очень стильная.
Ранее ученые назвали длину каблуков у туфель Золушки.
«Мы не говорим, что американки полностью отказались каблуков, но они стали понимать, что больше нет нужды истязать свои ноги и мучиться от боли», - рассказала Кейти Смит, директор отдела розничного анализа Edited.
Работодатели становятся менее требовательны к дресс-коду, поэтому женщину могут позволить себе расслабиться и бегать по офисным делам в обуви на плоской подошве. Многие производители элегантных туфель и босоножек осознали серьезность проблемы и снизили цену на свою продукцию на 47%.
Исследователи из компании Mintel провели опрос женщин. Оказалось, что около 50% респонденток готовы платить больше за удобную в носке обувь, даже если она не очень стильная.
Ранее ученые назвали длину каблуков у туфель Золушки.
Автор: Джанабилова Татьяна П