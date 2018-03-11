Журналистка Мегин Келли предположила наличие у Путина компромата на Трампа
Журналистка Мегин Келли считает, что у Владимира Путина есть некий компромат на Дональда Трампа. Подобное впечатление у работницы американского телеканала NBC сложилось после общения с президентом РФ.
«Я не могу сказать, что Путин симпатизирует Трампу. Я не увидела подобного из беседы, но поняла, что, предположительно, у него имеется что-то на президента США», — сообщает журналистка.
Она выразила мнение, что шанс наличия у Путина некой информации, которую Трамп не желает делать достоянием общественности, не нулевой. Журналистка подчеркивает, что данные вряд ли имеют отношение к печально известному досье, которое связывает президента США и россиян. По её мнению, это может иметь отношение к деньгам и периоду, когда Дональд Трамп имел связи с Россией в 1990-е годы.
«Я не могу сказать, что Путин симпатизирует Трампу. Я не увидела подобного из беседы, но поняла, что, предположительно, у него имеется что-то на президента США», — сообщает журналистка.
Она выразила мнение, что шанс наличия у Путина некой информации, которую Трамп не желает делать достоянием общественности, не нулевой. Журналистка подчеркивает, что данные вряд ли имеют отношение к печально известному досье, которое связывает президента США и россиян. По её мнению, это может иметь отношение к деньгам и периоду, когда Дональд Трамп имел связи с Россией в 1990-е годы.
Автор: Валерий Антонов