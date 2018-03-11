В Израиле выступили против службы девушек в армии
В Израиле местные раввины выступили против службы девушек в армии. Так, согласно их мнению, это нарушает дисциплину и лишает мужчин религиозной мотивации к службе.
В настоящее время служить в армии 2 года наравне с мужчинами могут и женщины, а на некоторые должности, например, командир роты, выбирают исключительно девушек, поскольку, они менее агрессивны, чем юноши. При этом возраст девушек в армии составляет до 20 лет, они носят облегающую форму и служат вместе с мужчинами, что может спровоцировать сексуальный скандал, утверждают раввины.
В то же время, израильские власти пока не собираются отказываться от женского призыва, на который всегда существует большой спрос. Более того, в соцсетях даже появились специальные аккаунты с целью поддержки «лайками» и комментариями служащих в армии девушек. Местное население активно общаются по этому поводу и выражают свои мнения, большинство из которых положительные.
В настоящее время служить в армии 2 года наравне с мужчинами могут и женщины, а на некоторые должности, например, командир роты, выбирают исключительно девушек, поскольку, они менее агрессивны, чем юноши. При этом возраст девушек в армии составляет до 20 лет, они носят облегающую форму и служат вместе с мужчинами, что может спровоцировать сексуальный скандал, утверждают раввины.
В то же время, израильские власти пока не собираются отказываться от женского призыва, на который всегда существует большой спрос. Более того, в соцсетях даже появились специальные аккаунты с целью поддержки «лайками» и комментариями служащих в армии девушек. Местное население активно общаются по этому поводу и выражают свои мнения, большинство из которых положительные.
Автор: Сёмина Виктория