Минздрав Хабаровского края опровергает причастность к найденным на берегу Амура кистям рук
Минздрав Хабаровского края опровергает причастность к найденным три дня назад на берегу Амура кистям рук. СКР продолжает расследование.
26 пар отрубленных рук нашли у протока Бешенная. Социальные сети моментально заполонили ужасающие ролики. Пользователи были уверены, что происшествие связано с криминалом, но следователи опровергли слухи, обвинив судмедэкспертов, проводивших изучение конечностей.
«9 марта СУ СКР разместило информацию о конечностях, с которыми работали криминалисты. Сведения требуют разъяснений, поскольку Бюро судебно-медицинских экспертиз никогда не занималось утилизацией биоматериалов. Данная работа выполняется коммерческими подрядными организациями, поэтому нужно провести проверку ритуальных компаний. Ведомство готово оказать следствию необходимую помощь», - рассказали в Минздраве.
Расследование продолжается. Следователи пытаются понять, как человеческие останки попали в реку.
Ранее в Хабаровском крае нашли тело пропавшей девушки.
26 пар отрубленных рук нашли у протока Бешенная. Социальные сети моментально заполонили ужасающие ролики. Пользователи были уверены, что происшествие связано с криминалом, но следователи опровергли слухи, обвинив судмедэкспертов, проводивших изучение конечностей.
«9 марта СУ СКР разместило информацию о конечностях, с которыми работали криминалисты. Сведения требуют разъяснений, поскольку Бюро судебно-медицинских экспертиз никогда не занималось утилизацией биоматериалов. Данная работа выполняется коммерческими подрядными организациями, поэтому нужно провести проверку ритуальных компаний. Ведомство готово оказать следствию необходимую помощь», - рассказали в Минздраве.
Расследование продолжается. Следователи пытаются понять, как человеческие останки попали в реку.
Ранее в Хабаровском крае нашли тело пропавшей девушки.
Автор: Джанабилова Татьяна П