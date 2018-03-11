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Минздрав Хабаровского края опровергает причастность к найденным на берегу Амура кистям рук
Минздрав Хабаровского края опровергает причастность к найденным три дня назад на берегу Амура кистям рук. СКР продолжает расследование.

Минздрав Хабаровского края опровергает причастность к найденным на берегу Амура кистям рук


26 пар отрубленных рук нашли у протока Бешенная. Социальные сети моментально заполонили ужасающие ролики. Пользователи были уверены, что происшествие связано с криминалом, но следователи опровергли слухи, обвинив судмедэкспертов, проводивших изучение конечностей.

«9 марта СУ СКР разместило информацию о конечностях, с которыми работали криминалисты. Сведения требуют разъяснений, поскольку Бюро судебно-медицинских экспертиз никогда не занималось утилизацией биоматериалов. Данная работа выполняется коммерческими подрядными организациями, поэтому нужно провести проверку ритуальных компаний. Ведомство готово оказать следствию необходимую помощь», - рассказали в Минздраве.

Расследование продолжается. Следователи пытаются понять, как человеческие останки попали в реку.

Ранее в Хабаровском крае нашли тело пропавшей девушки.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:08
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