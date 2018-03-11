Илон Маск показал видео запуска в космос спорткара в Instagram
Илон Маск показал видео запуска в космос спорткара в Instagram. Также были продемонстрированы фотоизображения подготовки к пуску Tesla Roadster, сам взлет ракеты-носителя Falcon Heavy и реакция зрителей, наблюдавших старт.
Также на видео оказался эпизод неуспешного приземления с центральным ускорителем ракеты. Согласно комментариям Маска, это произошло по причине срабатывания только одного из трех присутствовавших в ней двигателей. Это, в свою очередь, спровоцировало падение ее в воду при скорости 480 км/ч.
Также на видео оказался эпизод неуспешного приземления с центральным ускорителем ракеты. Согласно комментариям Маска, это произошло по причине срабатывания только одного из трех присутствовавших в ней двигателей. Это, в свою очередь, спровоцировало падение ее в воду при скорости 480 км/ч.
Автор: Сёмина Виктория