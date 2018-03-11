Медики назвали самые полезные для зубов продукты
Медики назвали самые полезные продукты для зубов. Благодаря наличию в рационе ягод, рыбы, овощей и цитрусовых можно отложить походы к стоматологу.
В числе продуктов, которые укрепляют зубы, врачи называют тыкву. Благодаря наличию фтора, цинка и селена, она отбеливает и восстанавливает эмаль, способствует реминализации. Морковь механически очищает зубную полость, что приводит к снижению количества микроорганизмов во рту и осветляет зубы. Для укрепления десен подойдут цитрусовые, богатые витаминами С, В, Е и РР.
От кариеса помогут орехи, которые сдерживают рост патогенной микрофлоры, оказывают антибактериальный и обезболивающий эффекты. Морошка и другие ягоды препятствуют появлению воспаления и защищает от кариеса. Это происходит благодаря наличию пектина, каротина, микроэлементов, витаминов, фитонцидов, а также лимонной и ягодной кислоты.
Много пользы зубам принесут и морепродукты. Так, рыба, благодаря содержанию омега-3 и рыбьего жира, препятствует появлению многих заболеваний. Креветки укрепляют зубы из-за большого количества фтора, кальция, йода, железа, марганца, фосфора и витаминов группы В.
Ранее сообщалось, что к кариесу и болезням десен могут привести цуккини и спаржа.
В числе продуктов, которые укрепляют зубы, врачи называют тыкву. Благодаря наличию фтора, цинка и селена, она отбеливает и восстанавливает эмаль, способствует реминализации. Морковь механически очищает зубную полость, что приводит к снижению количества микроорганизмов во рту и осветляет зубы. Для укрепления десен подойдут цитрусовые, богатые витаминами С, В, Е и РР.
От кариеса помогут орехи, которые сдерживают рост патогенной микрофлоры, оказывают антибактериальный и обезболивающий эффекты. Морошка и другие ягоды препятствуют появлению воспаления и защищает от кариеса. Это происходит благодаря наличию пектина, каротина, микроэлементов, витаминов, фитонцидов, а также лимонной и ягодной кислоты.
Много пользы зубам принесут и морепродукты. Так, рыба, благодаря содержанию омега-3 и рыбьего жира, препятствует появлению многих заболеваний. Креветки укрепляют зубы из-за большого количества фтора, кальция, йода, железа, марганца, фосфора и витаминов группы В.
Ранее сообщалось, что к кариесу и болезням десен могут привести цуккини и спаржа.
Автор: Сергей Сидорин