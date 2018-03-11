«Купи смартфон»: «Билайн» дарит планшет при покупке Huawei или Honor
Компания «Билайн» объявила о начале акции «Купи смартфон». Каждый человек, ставший обладателем девайсов Huawei или Honor, получит в подарок планшет. Раздача ценных призов продлится до 30 июня.
При оформлении покупки на Huawei P Smart или Nova 2i в салонах сотовой связи выдадут планшет Huawei T3 7 с памятью на 16 Гб. Для новоиспеченных владельцев Honor 6C Pro организаторы акции припасли фитнес-браслет Honor Band 3, для Honor 6A – монопод AF11.
«В России большим спросом пользуются изобретения компаний Huawei и Honor, использующих самые передовые технологии. Наша совместная акция должна привлечь внимание людей к брендам и дать им шанс на развитие», - рассказал Марек Слачик, вице-президент компании «ВымпелКом».
За прошлый год россияне приобрели на 121% больше смартфонов Huawei и Honor. Наибольшую активность проявляли жители Ростова, Волгограда, Уфы, Кемерово, Владивостока, Краснодара, Барнаула, Санкт-Петербурга, Москвы.
Ранее компания «Билайн» снизила цены на iPhone.
При оформлении покупки на Huawei P Smart или Nova 2i в салонах сотовой связи выдадут планшет Huawei T3 7 с памятью на 16 Гб. Для новоиспеченных владельцев Honor 6C Pro организаторы акции припасли фитнес-браслет Honor Band 3, для Honor 6A – монопод AF11.
«В России большим спросом пользуются изобретения компаний Huawei и Honor, использующих самые передовые технологии. Наша совместная акция должна привлечь внимание людей к брендам и дать им шанс на развитие», - рассказал Марек Слачик, вице-президент компании «ВымпелКом».
За прошлый год россияне приобрели на 121% больше смартфонов Huawei и Honor. Наибольшую активность проявляли жители Ростова, Волгограда, Уфы, Кемерово, Владивостока, Краснодара, Барнаула, Санкт-Петербурга, Москвы.
Ранее компания «Билайн» снизила цены на iPhone.
Автор: Джанабилова Татьяна П