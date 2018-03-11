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Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак вновь представит Норвегию на конкурсе
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак вновь собирается представлять Норвегию на музыкальном конкурсе. Информация об этом появилась на сайте международного проекта «Евровидение-2018».

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак вновь представит Норвегию на конкурсе


На этот раз исполнитель хочет выступить с музыкальной композицией «That's How You Write A Song». Согласно его комментариям по поводу своего предстоящего участия в конкурсе, у него присутствуют определенные сомнения в собственной победе, поскольку выиграть дважды очень сложно, но вполне возможно.

«Я очень счастлив повторно оказанной мне чести представлять Норвегию. Я максимально выложусь в своем выступлении, а там – посмотрим, ведь галавное – получить удовольствие от самого участия», - заявил Александр Рыбак.

Букмекеры, в свою очередь, прогнозируют победу оперной певице Элине Нечаевой (Эстония) с итальянской песней La Forza.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 10:26
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