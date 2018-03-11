Кэти Перри довела монахиню до смерти на суде
Американская певица Кэти Перри довела монахиню до смерти на суде в прошлую пятницу. Артистка хотела купить монастырь римо-католической церкви и обустроить там свой дом. Послушница до последнего боролась за здание.
Дело началось еще в 2011 году. Римо-католическая арихепископия Лос-Анджелеса разрешила продать монастырь. Но против этого была группа монашек, которые хотели отстоять монастырь. Для того, чтобы нанять адвокатов по данному делу, Кэти Перри потратила более 2 миллионов долларов.
Верующие высказывались как против самой продажи монастыря, так и против Кэти Перри. Они отмечали, что исполнительница является воплощением всего того, против чего они выступают.
Одна из монашек скончалась прямо во время судебного заседания. Накануне гибели женщина дала журналистам интервью в котором призвала Перри оставить «погоню» за монастырем и оставить святыню в покое.
Ранее Кэти Перри заявила, что хотела бы переписать текст песни «I Kissed a Girl» из-за ЛГБТ-содержания.
Дело началось еще в 2011 году. Римо-католическая арихепископия Лос-Анджелеса разрешила продать монастырь. Но против этого была группа монашек, которые хотели отстоять монастырь. Для того, чтобы нанять адвокатов по данному делу, Кэти Перри потратила более 2 миллионов долларов.
Верующие высказывались как против самой продажи монастыря, так и против Кэти Перри. Они отмечали, что исполнительница является воплощением всего того, против чего они выступают.
Одна из монашек скончалась прямо во время судебного заседания. Накануне гибели женщина дала журналистам интервью в котором призвала Перри оставить «погоню» за монастырем и оставить святыню в покое.
Ранее Кэти Перри заявила, что хотела бы переписать текст песни «I Kissed a Girl» из-за ЛГБТ-содержания.
Автор: Сергей Сидорин