Рогозин: Модернизация МиГ-31 велась параллельно с разработкой «Кинжала»
Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизация самолетов МиГ-31 проводилась параллельно с разработкой «Кинжала». Минобороны РФ провело испытания для подтверждения технических параметров ракетного комплекса.
«Для экипировки "Кинжала" выбрали МиГ-31. Работа для модернизации данного уникального самолета, который смог опередить собственное время, проводилась параллельно с созданием непосредственно оружия», — цитируют СМИ сообщение Рогозина в Twitter.
Первая информация касательно проведения испытаний «Кинжала» была представлена на выступлении президента РФ перед Федсобранием. Владимир Путин отметил, что гиперзвуковая ракета может гарантированно преодолеть имеющиеся на сегодня системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на расстоянии до 2-х тысяч км ядерные и стандартные боезаряды.
«Для экипировки "Кинжала" выбрали МиГ-31. Работа для модернизации данного уникального самолета, который смог опередить собственное время, проводилась параллельно с созданием непосредственно оружия», — цитируют СМИ сообщение Рогозина в Twitter.
Первая информация касательно проведения испытаний «Кинжала» была представлена на выступлении президента РФ перед Федсобранием. Владимир Путин отметил, что гиперзвуковая ракета может гарантированно преодолеть имеющиеся на сегодня системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на расстоянии до 2-х тысяч км ядерные и стандартные боезаряды.
Автор: Валерий Антонов