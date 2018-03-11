Жители США протестуют против открытия завода по производству АК-47
Жители Флориды (США) протестуют против открытия завода по выпуску АК-47. Разрешение на строительство компания Kalashnikov USA получила у губернатора Рика Скотта, пошедшего наперекор санкционной политике.
«Мы позволим производить орудия войны в своем штате? Призываю политиков одуматься и не пускать российскую компанию в нашу страну. Производство оружия сделает Флориду опасным штатом», - заявил Митчелл Столлберг, председатель партии «Прогрессивные демократы».
В феврале в школе Паркленда произошла очередная перестрелка, а в марте власти сообщили о начале строительства завода Kalashnikov USA в Помпано-Бич, окончательно разозлив народ. Сама история началась в 2015 году, когда президент Барак Обама ввел против РФ санкции, помешавшие компании RWC экспортировать автоматы «Калашникова» в США. Чтобы не терять доход, поставщик переквалифицировался в производителя. Старт производства усложнил законопроект об ограничении свободного оборота оружия. Российский концерн «Калашников» отрицает свою связь с K-USA.
«Мы позволим производить орудия войны в своем штате? Призываю политиков одуматься и не пускать российскую компанию в нашу страну. Производство оружия сделает Флориду опасным штатом», - заявил Митчелл Столлберг, председатель партии «Прогрессивные демократы».
В феврале в школе Паркленда произошла очередная перестрелка, а в марте власти сообщили о начале строительства завода Kalashnikov USA в Помпано-Бич, окончательно разозлив народ. Сама история началась в 2015 году, когда президент Барак Обама ввел против РФ санкции, помешавшие компании RWC экспортировать автоматы «Калашникова» в США. Чтобы не терять доход, поставщик переквалифицировался в производителя. Старт производства усложнил законопроект об ограничении свободного оборота оружия. Российский концерн «Калашников» отрицает свою связь с K-USA.
Автор: Джанабилова Татьяна П