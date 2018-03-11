В Приморье правоохранители остановили пьяного водителя на угнанном автомобиле
В правоохранительных органах сообщили, что в Приморье в городе Уссурийске был остановлен пьяный водитель на угнанном автомобиле ВАЗ-21213. Машину он взял у своего знакомого, которому тот дал ключи на ответственное хранение.
Через некоторое время с заявлением об угоне автомобиля обратился его владелец - 46-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.
На данный момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Через некоторое время с заявлением об угоне автомобиля обратился его владелец - 46-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.
На данный момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Автор: Сергей Сидорин