Для Днепропетровской области подобрали неприличное название
Для Днепропетровской области в Украине подобрали неприличное название. Глава института нацпамяти поддерживает идею касательно переименовании региона в рамках проведения «декоммунизации».
«Поддерживаю! Сичеславская область – представляет собой объединение современной Украины и казацкой», - отметил Вятрович на личной странице в Facebook по итогам проведенного обсуждения данного вопроса с членами неизвестных «общественных организаций».
Известно, что украинские националисты не первый год намереваются переименовать Днепропетрвоскую область. Столица региона уже сменила имя на Днепр. СМИ отмечают, что в основе нового названия лежит слово «сiч», которое в украинском языке созвучно с «сеча». Последнее в переводе на русский значит – «моча». На данный нюанс обратили внимание жители области и некоторые депутаты. Они выразили недовольство попыткой такого переименования собственного места жительства. Кампании против инициативы, в которых активисты требуют оставить прежнее название региона либо выбрать более благозвучное, ведутся в социальных сетях.
«Поддерживаю! Сичеславская область – представляет собой объединение современной Украины и казацкой», - отметил Вятрович на личной странице в Facebook по итогам проведенного обсуждения данного вопроса с членами неизвестных «общественных организаций».
Известно, что украинские националисты не первый год намереваются переименовать Днепропетрвоскую область. Столица региона уже сменила имя на Днепр. СМИ отмечают, что в основе нового названия лежит слово «сiч», которое в украинском языке созвучно с «сеча». Последнее в переводе на русский значит – «моча». На данный нюанс обратили внимание жители области и некоторые депутаты. Они выразили недовольство попыткой такого переименования собственного места жительства. Кампании против инициативы, в которых активисты требуют оставить прежнее название региона либо выбрать более благозвучное, ведутся в социальных сетях.
Автор: Валерий Антонов