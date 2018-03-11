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Через 3 года в аптеках России появится лекарство от старости
Российские ученые придумали лекарство, предотвращающее старость. Детально о новой разработке рассказал глава НИИ МГУ Максим Скулачев, прогнозирующий появление лекарственного препарата уже через три года в аптеках.

Через 3 года в аптеках России появится лекарство от старости


«Работа над созданием лекарства стартовала несколько лет назад в России. В основу лежит инновационная биотехнология блокировки в митохондриях свободных радикалов за счет вмешательства специального вещества. В недалеком будущем человечеству удастся продлить молодость организма в два раза», - заявил Скулачев.

К настоящему моменту завершена первая фаза испытаний на здоровых добровольцах, однако требуется дополнительное проведение исследований, в частности, с привлечением пожилых людей, отмечают ученые. Препарат пока не продемонстрировал ни одного побочного эффекта. Более того, через сутки он выводится из организма полностью, а прекратить прием можно в любой момент, и это не будет иметь негативных последствий. Однако с целью достижения желаемого эффекта, его нужно применять систематически, поскольку требуется постоянное пребывание вещества в митохондриях.

Эксперты заверили, что новый препарат положительным образом отразится на человеческом организме в целом. Так, он поможет существенно сократить частоту возникновения возрастных заболеваний, даст шансы на продление молодости до 90-летнего возраста.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 11:03
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