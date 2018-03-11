В Красном Кресте назвали 4 основных навыка для оказания экстренной медицинской помощи
Эксперты Красного Креста Великобритании назвали четыре навыка для оказания экстренной медицинской помощи. Полученные знания помогут сохранить спокойствие и спасти чью-то жизнь.
Кровотечение
Трейси Тейлор из Британского Красного Креста рассказала, что при обильном кровотечении необходимо сдавить рану, вызвать медиков и не снижать давление на поврежденную область. Такие манипуляции помогут замедлить потерю крови.
Удушье
Если человек кашляет и задыхается, нужно произвести пять ударов по спине, между лопатками. Второй вариант – пять абдоминальных толчков (спасающий человек охватывает задыхающегося руками за талию и делает рывки в свою сторону). Процесс нужно повторять до очищения дыхательных путей или приезда медиков.
Человек дышит, но не реагирует
Находящегося без сознания пострадавшего нужно положить набок и отклонить его голову назад, открывая дыхательные пути. До приезда скорой помощи нужно поддерживать такое состояние.
Человек без сознания и не дышит
Для начала надо вызвать бригаду врачей, потом надавить на середину грудной клетки двумя руками и отпустить. Процесс повторяется до возобновления дыхания или прибытия квалифицированной помощи.
Кровотечение
Трейси Тейлор из Британского Красного Креста рассказала, что при обильном кровотечении необходимо сдавить рану, вызвать медиков и не снижать давление на поврежденную область. Такие манипуляции помогут замедлить потерю крови.
Удушье
Если человек кашляет и задыхается, нужно произвести пять ударов по спине, между лопатками. Второй вариант – пять абдоминальных толчков (спасающий человек охватывает задыхающегося руками за талию и делает рывки в свою сторону). Процесс нужно повторять до очищения дыхательных путей или приезда медиков.
Человек дышит, но не реагирует
Находящегося без сознания пострадавшего нужно положить набок и отклонить его голову назад, открывая дыхательные пути. До приезда скорой помощи нужно поддерживать такое состояние.
Человек без сознания и не дышит
Для начала надо вызвать бригаду врачей, потом надавить на середину грудной клетки двумя руками и отпустить. Процесс повторяется до возобновления дыхания или прибытия квалифицированной помощи.
Автор: Джанабилова Татьяна П