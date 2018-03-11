Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на автосалоне в Женеве
Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на автосалоне в Женеве. Речь идет о 201 A-Class-модели и четвертом поколении хэтчбеков.
«Изюминками» новинки стали новые двигатели, рассчитанные на 6-литровый объем и генерацию мощности в 630 л.с. разгон к первой «сотне» обеспечивается при этом за 3,6 секунды. Говорится также и о трехлитровом моторе в 429 л.с. Еще присутствует мягкая гибридная система EQ Boostна на 21 л.с. Mercedes-Benz CLS способен на загородной трассе демонстрировать превосходную мощность. Что касается топливного расхода, то на 100 км уходит 14 литров (населенные пункты) и 9 (трассы).
Также производитель акцентирует внимание на комфортном и стильном дизайне представленного авто, в декоре которого задействована натуральная кожа, а в салон разработан с целью обеспечения максимального удобства для водителя и пассажиров. В комплект экстерьера вошли усовершенствованные лекгосплавные диски R19, выхлопная хромированная система, спойлер с боковыми воздухозаборками.
Появление новой модели в Европе ожидается в ближайшие несколько месяцев. Стоимость прогнозируется от 4,7 миллионов рублей.
«Изюминками» новинки стали новые двигатели, рассчитанные на 6-литровый объем и генерацию мощности в 630 л.с. разгон к первой «сотне» обеспечивается при этом за 3,6 секунды. Говорится также и о трехлитровом моторе в 429 л.с. Еще присутствует мягкая гибридная система EQ Boostна на 21 л.с. Mercedes-Benz CLS способен на загородной трассе демонстрировать превосходную мощность. Что касается топливного расхода, то на 100 км уходит 14 литров (населенные пункты) и 9 (трассы).
Также производитель акцентирует внимание на комфортном и стильном дизайне представленного авто, в декоре которого задействована натуральная кожа, а в салон разработан с целью обеспечения максимального удобства для водителя и пассажиров. В комплект экстерьера вошли усовершенствованные лекгосплавные диски R19, выхлопная хромированная система, спойлер с боковыми воздухозаборками.
Появление новой модели в Европе ожидается в ближайшие несколько месяцев. Стоимость прогнозируется от 4,7 миллионов рублей.
Автор: Сёмина Виктория