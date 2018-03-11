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Ученые: Астероид, убивший динозавров, создал самые красивые подводные пещеры в мире
Ученые заявили, что астероид, убивший динозавров, стал причиной не только самой крупной катастрофы в истории Земли, но и создал самые красивые подводные пещеры в мире. Речь идет о Кольце Сенотов возле полуострова Юкатана в Мексике.

Ученые: Астероид, убивший динозавров, создал самые красивые подводные пещеры в мире


65 миллионов лет назад на Землю упал астероид Чиксулуб размером 10 километров. После этого на Юкатане образовался кратер диаметром более 100 километров. Температура воздуха снизилась до 14-18 градусов, чего было недостаточно для огромных ящеров.

Кольцо Сенотов представляет собой ряд воронок, которые заполнены грунтовыми водами. Кислотные дожди размывают скалу ниже уровня моря, что приводит к образованию глубокой подземной дыры. Через время на этом месте образуется подземное озеро.

Ученые долгое время не могли понять, чем вызвана почти идеальная круглая форма кольца, протяженностью 180 километров. Лишь недавно они поняли, что объект образовался после падения астероида. Теперь ученые планирую внести кольцо из 900 объектов в число Фондов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме интересного для науки геологического образования, объект привлекает дайверов своей красотой – чистой водой и скальными образованиями.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 12:01
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