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exclusive / Авто

Эксперты назвали ТОП-6 лайфхаков для водителей-новичков
Автошколы подготавливают квалифицированных водителей, но есть особенности, которым автолюбителей не учат. Эксперты предложили изучить ТОП-6 лайфхаков для новичков.

Эксперты назвали ТОП-6 лайфхаков для водителей-новичков


Лидером рейтинга стал совет по правильной настройке зеркала заднего вида, которое нужно установить с учетом захвата части кузова. Важно, чтобы при выбранном расположении было мало «слепых» зон. Прочувствовав габариты автомобиля, можно избежать повреждений, которые обычно появляются во время парковки или объезда ям. Чтобы отточить навык и узнать точное месторасположения колес, достаточно несколько раз проехать по пластиковой бутылке.

Эксперты рекомендуют проезжать по лужам на небольшой скорости. Чтобы высушить тормозную систему, нужно при нажатии на педаль газа несколько раз прокачать тормоз. Конечно, важно следить за поведением других участников дорожного движения, особенно, если впереди находится грузовой автомобиль. Если транспортное средство, расположенное спереди, притормаживает, значит водитель заметил аварию или пешехода. Наблюдательность позволит избежать мелких ошибок на трассе.

В конце списка оказались советы по эксплуатации авто: регулярное использование кондиционера и ручного тормоза продлят срок службы оборудования. Только при сильных морозах рекомендовано избегать постановки ТС на «ручник».

Ранее эксперты назвали водителям вредные советы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:30
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