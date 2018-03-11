Над США с оглушительным шумом промчался метеорит размером с микроавтобус
В США заметили большой болид. Метеорит размером с микроавтобус увидели в небе над Британской Колумбией. Падение объекта завершилось в океане.
Согласно словам Чака Уоллеса, замглавы по ЧС в Грейс-Харбор, после получения телефонных звонков от жителей побережья стало ясно, что речь идет о действительно крупном событии. Невзирая на крупный размер метеора, он применял лишь крошечную часть материала для создания яркого светового шоу. Большая часть метеоров отличается малыми габаритами, сравнимыми с галькой либо песчинкой.
Ученый NASA сообщил, что лишь 1% метеора пережил горение в атмосфере Земли, после чего распался куски в океане. По его оценкам, болид оказался самым крупным из увиденных за последние 20 лет, однако это не отразилось на радиолокаторе. Агентство разрабатывает механизмы защиты от угрозы опасных астероидов с применением новых аппаратов космического наблюдения.
Согласно словам Чака Уоллеса, замглавы по ЧС в Грейс-Харбор, после получения телефонных звонков от жителей побережья стало ясно, что речь идет о действительно крупном событии. Невзирая на крупный размер метеора, он применял лишь крошечную часть материала для создания яркого светового шоу. Большая часть метеоров отличается малыми габаритами, сравнимыми с галькой либо песчинкой.
Ученый NASA сообщил, что лишь 1% метеора пережил горение в атмосфере Земли, после чего распался куски в океане. По его оценкам, болид оказался самым крупным из увиденных за последние 20 лет, однако это не отразилось на радиолокаторе. Агентство разрабатывает механизмы защиты от угрозы опасных астероидов с применением новых аппаратов космического наблюдения.
Автор: Валерий Антонов