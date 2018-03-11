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Флагман Samsung Galaxy S9 оказался слишком затратным для ремонта
Слишком затратным для ремонта оказался представленный в Барселоне смартфон Samsung модели Galaxy S9. Согласно экспертным комментариям, это можно объяснить задействованием сверхсовременных технологий и решений при его разработке.

Флагман Samsung Galaxy S9 оказался слишком затратным для ремонта


Доступность и легкость произведения ремонтных работ устройства оценивала группа экспертов компании iFixit. Согласно их мнению, основную сложность представит для специалистов возможность восстановление дисплея, занимающего свыше 80% площади общей поверхности устройства.

Замена экрана владельцам обойдется в 380 долларов. Вся проблема в том, что для задней панели применяется сверхустойчивое к царапинам, но при этом очень хрупкое стекло Corning Gorilla Glass 5. Так, возникновение дефектов может спровоцировать падение даже с малой высоты, а изогнутость с двух сторон не позволит произвести замену только защитного стекла, поэтому придется полностью менять экран.

Еще одним сверхчувствительным по своей уязвимости местом является объектив камеры. Замена поврежденной крышки может быть осуществлена за 80 долларов, но при условии, что владелец обратится к специалистам, поскольку сделать это самостоятельно будет невозможно из-за трудно открываемого корпуса и извлечения аккумулятора. Гарантия производителя при этом не распространена на механические повреждения корпуса, а также на поломки дисплея.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 12:25
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