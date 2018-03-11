Meizu презентует в 2018 году 14 новых смартфонов
Компания Meizu презентует в 2018 году 14 новых смартфонов. Прогноз, озвученный на закрытой конференции производителя в Китае, появился в соцсети Weibo.
Первыми на рынок выйдут три смартфона - Meizu 15, Lite, Plus. Во втором полугодии дебютируют их обновленные версии. Производитель представит поклонникам бренда и другие модели, которые будут появляться в продаже поэтапно. Речь идет о Meizu E3, M9, M8 Note, M8S, X2, M8, M8 Note.
Информация, утекшая в Сеть, носит ознакомительный характер и может оказаться фейковой, поэтому не стоит ей доверять полностью.
Ранее Meizu опустила российские цены.
Первыми на рынок выйдут три смартфона - Meizu 15, Lite, Plus. Во втором полугодии дебютируют их обновленные версии. Производитель представит поклонникам бренда и другие модели, которые будут появляться в продаже поэтапно. Речь идет о Meizu E3, M9, M8 Note, M8S, X2, M8, M8 Note.
Информация, утекшая в Сеть, носит ознакомительный характер и может оказаться фейковой, поэтому не стоит ей доверять полностью.
Ранее Meizu опустила российские цены.
Автор: Джанабилова Татьяна П