В Алтайском крае с трассы слетел пассажирский автобус
В правоохранительных органах сообщили, что в Алтайском крае В Мамонтовском районе с трассы в кювет слетел пассажирский автобус. В происшествии никто не пострадал.
Инцидент произошел между селами Крестьянка и Мамонтово. По предварительной информации, автобус выехал с трассы из-за плохого состояния дороги. Вытягивать из кювета автобус прибыли спасатели.
Отмечается, что гололедица на дорогах региона сохранится в ближайшие дни.
Инцидент произошел между селами Крестьянка и Мамонтово. По предварительной информации, автобус выехал с трассы из-за плохого состояния дороги. Вытягивать из кювета автобус прибыли спасатели.
Отмечается, что гололедица на дорогах региона сохранится в ближайшие дни.
Автор: Сергей Сидорин