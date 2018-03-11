Нумеролог предсказала продление жизни 78-летнего Эммануила Виторгана
Известный нумеролог Клара Кузденбаева предсказала продление жизни 78-летнего Эммануила Виторгана благодаря новорожденной дочери. 26 февраля 56-летняя супруга Ирина Млодик родила актеру девочку Этель, при этом к суррогатному материнству пара не прибегала, а зачать ребенка им удалось самостоятельно.
«Жизненный код Эммануила Виторгана говорит о рождении его в День служителя и о том, что его судьба балует. Третий ребенок привнесет удачу в его жизнь, продлив ее еще на много лет. Родители будут баловать малышку и очень терпетно относиться к ней», - отметила нумеролог.
Также она рассказала о судьбе маленькой Этель. Так, появление девочки на свет в день близости, говорит о ее очень волевом характере, мощной энергетике и огромной харизме, а также – о сильной эмоциональности. Желательно для нее активно заниматься спортом, где она может добиться больших успехов.
Присутствие у дочери актера склонности к депрессивным проявлениям должно компенсироваться родительской любовью и желанием научить ее радоваться простым мелочам в жизни, советует Кузденбаева.
«Жизненный код Эммануила Виторгана говорит о рождении его в День служителя и о том, что его судьба балует. Третий ребенок привнесет удачу в его жизнь, продлив ее еще на много лет. Родители будут баловать малышку и очень терпетно относиться к ней», - отметила нумеролог.
Также она рассказала о судьбе маленькой Этель. Так, появление девочки на свет в день близости, говорит о ее очень волевом характере, мощной энергетике и огромной харизме, а также – о сильной эмоциональности. Желательно для нее активно заниматься спортом, где она может добиться больших успехов.
Присутствие у дочери актера склонности к депрессивным проявлениям должно компенсироваться родительской любовью и желанием научить ее радоваться простым мелочам в жизни, советует Кузденбаева.
Автор: Сёмина Виктория