В Череповце 7-летний ребёнок провалился в 3-метровый люк
В Череповце в 3-метровый люк провалился 7-летний ребенок. Родители сумели вытащить мальчика из колодца в составе системы коммуникаций.
«Ребёнок провалился в люк целиком, оказался по грудь в воде. Он посчитал, что это проталина, и не распознал перед собой отверстие люка. Вытащил муж», — цитируют СМИ слова матери ребёнка.
Госпитализация мальчику не понадобилась. У него зафиксировали шок, а после оказания первой помощи увезли домой. Мама малыша созналась, что у ребёнка есть жалобы на боли в ногах и спине. Региональный «Водоканал» пояснил случившееся работой неизвестной организации, проводившей очистку территории. Во время этих мероприятий был сдвинут люк. Независимую проверку инициировали работники СКР.
«Ребёнок провалился в люк целиком, оказался по грудь в воде. Он посчитал, что это проталина, и не распознал перед собой отверстие люка. Вытащил муж», — цитируют СМИ слова матери ребёнка.
Госпитализация мальчику не понадобилась. У него зафиксировали шок, а после оказания первой помощи увезли домой. Мама малыша созналась, что у ребёнка есть жалобы на боли в ногах и спине. Региональный «Водоканал» пояснил случившееся работой неизвестной организации, проводившей очистку территории. Во время этих мероприятий был сдвинут люк. Независимую проверку инициировали работники СКР.
Автор: Валерий Антонов