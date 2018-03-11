Камера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition может снимать в полной темноте
10 марта компания Leica официально представила камеру-невидимку, которая выйдет в продажу 20 марта. M Monochrom (Type 246) в версии Stealth Edition сконструирован на базе прототипа 2015 года и может снимать в полной темноте.
Leica M Monochrom получила металлический корпус с матовыми черными элементами и такого же цвета накладками из кожи. Самые важные детали окрашены светящейся в темноте краской. Новый дизайн подчеркивает уникальность и неприметность устройства, делая его идеальным помощником для ночной съемки.
Производитель планирует выпустить 125 камер, укомплектованных сертификатом подлинности, нашейным ремнем, объективом с 35-миллиметровой крышкой Summicron-M F2 ASPH. Аппарат появится на рынке по цене в 15 750 долларов.
Leica M Monochrom получила металлический корпус с матовыми черными элементами и такого же цвета накладками из кожи. Самые важные детали окрашены светящейся в темноте краской. Новый дизайн подчеркивает уникальность и неприметность устройства, делая его идеальным помощником для ночной съемки.
Производитель планирует выпустить 125 камер, укомплектованных сертификатом подлинности, нашейным ремнем, объективом с 35-миллиметровой крышкой Summicron-M F2 ASPH. Аппарат появится на рынке по цене в 15 750 долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П