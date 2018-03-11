В BMW не намерены разрабатывать автомобиль без руля и педалей
В компании BMW заявили, что не намерены разрабатывать автомобиль без руля и педалей. Специалисты считают, что главной ценностью машины является процесс вождения.
Об этом во время Женевского автосалона заявил директор баварской компании по коммуникациям Виланд Брух. По его словам, вождение и в будущем останется эмоционально привлекательным занятием. Брух подчеркнул, что даже если их автомобили и будут автономными, то в них все равно сохранится рулевое колесо, чтобы у водителей был выбор.
Руководитель отдела продуктов и брендов BMW Экхарда Ванника привел в пример подобной идеологии концепт-кар 2016 года Vision Next 100. Несмотря на футуристическое исполнение автомобиля, в салоне сохранился руль и педали.
Эксперты отмечают, что Женевский автосалон запомнится полностью автономными автомобилями. Так, Renault презентовал концепт EZ-GO, который больше похож на кабину колеса обозрения, чем автомобиль. В салоне отсутствует руль и педали. В BMW на это заявили, что машины будущего останутся машинами, а не станут самоходными тележками.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали первый рендер кабриолета BMW 8 Series.
Об этом во время Женевского автосалона заявил директор баварской компании по коммуникациям Виланд Брух. По его словам, вождение и в будущем останется эмоционально привлекательным занятием. Брух подчеркнул, что даже если их автомобили и будут автономными, то в них все равно сохранится рулевое колесо, чтобы у водителей был выбор.
Руководитель отдела продуктов и брендов BMW Экхарда Ванника привел в пример подобной идеологии концепт-кар 2016 года Vision Next 100. Несмотря на футуристическое исполнение автомобиля, в салоне сохранился руль и педали.
Эксперты отмечают, что Женевский автосалон запомнится полностью автономными автомобилями. Так, Renault презентовал концепт EZ-GO, который больше похож на кабину колеса обозрения, чем автомобиль. В салоне отсутствует руль и педали. В BMW на это заявили, что машины будущего останутся машинами, а не станут самоходными тележками.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали первый рендер кабриолета BMW 8 Series.
Автор: Сергей Сидорин