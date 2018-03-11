Ученые назвали опасные комнатные растения
Ученые назвали комнатные растения, представляющие опасность для здоровья человека. Детально об этом рассказал директор Ботанического сада при институте ДВО РАН Павел Крестов.
Так, максимально опасными являются кактусы, поскольку сок данных растений содержит свыше 120 алкалоидов, отрицательно воздействующих на нервную систему людей и домашних животных. Что касается последних, негативное воздействие может проявляться в возникновении судорог и галлюцинаций, а также в чрезмерной нехарактерной для них активности.
Опасность представляю и цветочные букеты, составленные из черемухи, лилий, ландышей или сирени, провоцирующие мигрени и эффект наркотического опьянения. Главным источником насыщенного аромата сирени выступает сирингин, способный легко превращаться в синильную кислоту, отравляющую воздушное пространство.
Также рекомендуется избегать появления в доме представителей семейства пасленовых из-за содержания в них соланина, провоцирующего острые отравления организма. Не такими безопасными считаются и домашние пуансеттии и фикусы, чей сок также содержит алкалоиды.
Список опасных растений пополнила и диффенбахия из-за своего состава. Так, в нем присутствуют цианистые соединения и оксалат кальция.
Так, максимально опасными являются кактусы, поскольку сок данных растений содержит свыше 120 алкалоидов, отрицательно воздействующих на нервную систему людей и домашних животных. Что касается последних, негативное воздействие может проявляться в возникновении судорог и галлюцинаций, а также в чрезмерной нехарактерной для них активности.
Опасность представляю и цветочные букеты, составленные из черемухи, лилий, ландышей или сирени, провоцирующие мигрени и эффект наркотического опьянения. Главным источником насыщенного аромата сирени выступает сирингин, способный легко превращаться в синильную кислоту, отравляющую воздушное пространство.
Также рекомендуется избегать появления в доме представителей семейства пасленовых из-за содержания в них соланина, провоцирующего острые отравления организма. Не такими безопасными считаются и домашние пуансеттии и фикусы, чей сок также содержит алкалоиды.
Список опасных растений пополнила и диффенбахия из-за своего состава. Так, в нем присутствуют цианистые соединения и оксалат кальция.
Автор: Сёмина Виктория