В полярную экспедицию направились российские вездеходы «Шаман»
В полярную экспедицию «Север без преград» направились новые российские вездеходы «Шаман». Главной целью похода станет проверка качеств техники в экстремальных условиях, а также передача посылок жителям отдаленных от цивилизации населенных пунктов и работникам метеорологических станций.
Северная экспедиция стартовала в Твери и завершится на Крайнем Севере. На сегодняшний день пройдена первая часть пути и водители уже успели оценить качества вездеходов. Они отмечают, что по снегу техника идет хорошо. Средняя скорость движения составляет 60 километров в час. Некоторые проблемы были связаны с дворниками и участники похода несколько раз останавливались, чтобы их отогреть.
Ранее сообщалось, что инженеры-любители собрали вездеход УАЗ "Малыш" из запчастей других автомобилей.
Северная экспедиция стартовала в Твери и завершится на Крайнем Севере. На сегодняшний день пройдена первая часть пути и водители уже успели оценить качества вездеходов. Они отмечают, что по снегу техника идет хорошо. Средняя скорость движения составляет 60 километров в час. Некоторые проблемы были связаны с дворниками и участники похода несколько раз останавливались, чтобы их отогреть.
Ранее сообщалось, что инженеры-любители собрали вездеход УАЗ "Малыш" из запчастей других автомобилей.
Автор: Сергей Сидорин