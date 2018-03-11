I'm Back представила мультисистемный модуль для превращения аналоговой камеры в цифровую
Компания I'm Back представила мультисистемный модуль для превращения аналоговой 35-миллиметровой камеры 50-х – 90-х годов в цифровую. Работы над гибридным устройством длились более пяти лет.
После нескольких лет тяжелой работы и тысячи неудачных фотографий разработчикам удалось оживить старые камеры через систему фокусировки изображения, позволяющую оптимизировать область 24 х 36 и записать кадр в цифровом формате. Модуль называется адаптером «Глубинной резкости» (DoF).
I'm Back предлагает 16-мегапиксельный сенсор Panasonic, способный на выбор фотографа делать кадры с разрешением 2, 4, 8, 12, 16, 20 Мп. В комплект входит смарт-дисплей с диагональю 2 дюйма. Фотографии и видео отлично передаются через WiFi или хранятся на смартфоне. В любой момент можно снять модуль и вновь пользоваться пленочной камерой. Конечно, устройство не станет конкурентом современных девайсов, поскольку оно просто должно оживить старые камеры.
После нескольких лет тяжелой работы и тысячи неудачных фотографий разработчикам удалось оживить старые камеры через систему фокусировки изображения, позволяющую оптимизировать область 24 х 36 и записать кадр в цифровом формате. Модуль называется адаптером «Глубинной резкости» (DoF).
I'm Back предлагает 16-мегапиксельный сенсор Panasonic, способный на выбор фотографа делать кадры с разрешением 2, 4, 8, 12, 16, 20 Мп. В комплект входит смарт-дисплей с диагональю 2 дюйма. Фотографии и видео отлично передаются через WiFi или хранятся на смартфоне. В любой момент можно снять модуль и вновь пользоваться пленочной камерой. Конечно, устройство не станет конкурентом современных девайсов, поскольку оно просто должно оживить старые камеры.
Автор: Джанабилова Татьяна П