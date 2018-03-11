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exclusive / Шоу-бизнес

В Сети обсуждают возможную беременность Натальи Штурм
Пользователи Сети обсуждают вероятную беременность Натальи Штурм. Обсуждение вокруг 51-летней певицы набирает обороты.

В Сети обсуждают возможную беременность Натальи Штурм


В соцсетях часто публикуются личные фото знаменитости. Некоторые из них спровоцировали появление слухов о беременности, а также романе с неизвестным мужчиной. Певица прекратила демонстрировать полуобнаженное тело поклонникам и практически не делает разного рода громкие заявления.

Подписчики сумели обнаружить в Сети ряд фото, которые косвенно указывают на возможность новых романтических отношений. На одном из кадров Штурм показана с неизвестным мужчиной. На ином фото спутник знаменитости выбирает детское платье. Поклонники исполнительницы предположили, что исполнительница может быть беременной. Сама Штурм пока никак не комментирует собственные публикации, что только порождает больше слухов.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:22
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