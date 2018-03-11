В Вильнюсе власти потребовали демонтировать надгробия с могил советских и российских воинов
Руководитель литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов сообщил, что в Вильнюсе местные власти потребовали демонтировать надгробия с могил советских и российских солдат. Подобное требование содержится в письме в адрес ассоциации.
Речь идет о двух надгробиях, установленных на могилах солдат Царской России и советских воинов. Орлов отметил, что мэрия требует или пройти процедуру согласования или демонтировать до 31 марта плиты. В письме отмечается, что надпись не соответствует действительности на одном из двух надгробий. О каком именно идет речь не сообщается.
Виктор Орлов заявил, что на данный момент идут судебные разбирательства и окончательное решение еще не вынесено. Он подчеркнул, что образовалась правовая коллизия.
Речь идет о двух надгробиях, установленных на могилах солдат Царской России и советских воинов. Орлов отметил, что мэрия требует или пройти процедуру согласования или демонтировать до 31 марта плиты. В письме отмечается, что надпись не соответствует действительности на одном из двух надгробий. О каком именно идет речь не сообщается.
Виктор Орлов заявил, что на данный момент идут судебные разбирательства и окончательное решение еще не вынесено. Он подчеркнул, что образовалась правовая коллизия.
Автор: Сергей Сидорин