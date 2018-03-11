В Дублине 100 тысяч жителей вышли на марш против абортов
В Дублине около 100 тысяч местных жителей вышли на марш против абортов. Демонстрация состоялась 10 марта. Мероприятие называлось «Марш жизни».
Главным требованием, выдвинутым протестующими, было воспрепятствовать легализации прерывания беременности за счет абортов и сохранение плода. Митингующие ссылались на действие восьмой поправки Конституции, запрещающей аборты.
В январе власти Ирландии, согласно итогам тематического заседания, высказались за идею проведения национального референдума в целях возможной легализации абортов. По словам премьер-министра Лео Варадкара, граждане республики должны будут высказать свое мнение относительно одобрения или несогласия касательно внесений изменений в акты Конституции. Референдум ожидается в мае-июне в этом году.
Главным требованием, выдвинутым протестующими, было воспрепятствовать легализации прерывания беременности за счет абортов и сохранение плода. Митингующие ссылались на действие восьмой поправки Конституции, запрещающей аборты.
В январе власти Ирландии, согласно итогам тематического заседания, высказались за идею проведения национального референдума в целях возможной легализации абортов. По словам премьер-министра Лео Варадкара, граждане республики должны будут высказать свое мнение относительно одобрения или несогласия касательно внесений изменений в акты Конституции. Референдум ожидается в мае-июне в этом году.
Автор: Сёмина Виктория