В Азербайджане 19 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
11 марта, утром, в Азербайджане 19 человек сильно пострадали в ДТП, в которое попал школьный автобус. Сведения о деталях инцидента, произошедшего в Евлахском районе, появились в местных СМИ.
Сообщается, пассажирский автобус, в котором находились ученики 9-го класса, по неизвестным причинам столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. 14 человек с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое. Причины, спровоцировавшие столкновение, установят сотрудники дорожной полиции, работающие на месте.
Сообщается, пассажирский автобус, в котором находились ученики 9-го класса, по неизвестным причинам столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. 14 человек с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое. Причины, спровоцировавшие столкновение, установят сотрудники дорожной полиции, работающие на месте.
Автор: Джанабилова Татьяна П