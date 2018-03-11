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Мама Алексея Воробьева раскрыла тайны американской аварии 5-летней давности
В 2013 году известный российский музыкант Алексей Воробьев в Лос-Анджелесе попал в ДТП. Многие считали историю об аварии надуманной и обвиняли знаменитость в пиаре. О тяжелом периоде в жизни артиста со слезами на глазах рассказала его мама Надежда Николаевна.

Мама Алексея Воробьева раскрыла тайны американской аварии 5-летней давности


После серьезного ДТП у Алексея Воробьева оказалась парализованной левая сторона тела. Музыканту пришлось пройти непростой курс реабилитации, чтобы вернуться к нормальной жизни. По словам артиста, из-за травмы головы, полученной в очередной аварии в 2016 году, у него все еще не работает нормально около 50% мозга. Однако многие скептически относятся к словам знаменитости.

Алексей Воробьев благодарен продюсеру Екатерине Гечмен-Вальдек, взявшей его под опеку в нелегкий период реабилитации и не позволившей матери увидеть изувеченного ребенка. У мамы певца до сих пор при воспоминаниях о событиях 5-летней давности на глаза наворачиваются слезы. Надежда Николаевна отмечает, что ее сын не хотел, чтобы она узнала ДТП, после которого он не мог ни петь, ни говорить. Медики не давали никаких гарантий, что пострадавшему вернется голос. Алексей Воробьев отказывался проходить реабилитацию, но мама, прилетевшая к нему в Лос-Анджелес, убедила в необходимости процедур. Она очень признательна поклонникам сына, молившимся за его здоровье и передававшим ему иконы из святых мест.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 12:19
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